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12:08, 9 июля 2024Наука и техника

Российские военные применили «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

МО: группировка войск «Север» применила «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

Кадр: Министерство обороны РФ

Бойцы группировки войск «Север» применили передвижной комплекс радиоразведки «Торн» в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военные расставляют и маскируют мощные антенны, которые круглосуточно перехватывают радиопереговоры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в реальном времени.

Отмечается, что противник нередко использует сотовую связь. Такие переговоры радиоразведчики группировки войск «Север» тоже фиксируют. Кроме того, они могут определять местоположение абонентов.

«Автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн" позволяют существенно увеличить возможности сбора разведывательной информации. Комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении нескольких десятков километров», — говорится в сообщении.

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