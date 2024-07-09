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13:50, 9 июля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Яснобродовка

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, речь идет о населенном пункте Яснобродовка, где боевые действия ведутся силами подразделений группировки войск «Центр».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение четырем бригадам и разведывательному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк ДНР.

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За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 420 бойцов, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее стало известно, что бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт противника в поселке Кирово ДНР. Военнослужащие расчистили туннель длиной около трех километров. Затем они пробрались по нему в тыл противника, застав его врасплох.

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      Никита Абрамов
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