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16:17, 9 июля 2024Россия

Семилетнего мальчика затянуло под шлюзы на российской реке

В Башкирии семилетнего мальчика затянуло под шлюз на реке Белой

Кадр: Telegram-канал МЧС Башкортостан

В Белорецке семилетнего мальчика затянуло под шлюзы на реке Белой. Об этом сообщило МЧС по Башкортостану в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, мальчик гулял возле шлюза в компании еще двух детей, когда оступился и упал. В результате его засосало под воду. Ребенка разыскивают спасатели.

В МЧС добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся следственные мероприятия.

Ранее в поселке Красная Гора Брянской области семнадцатилетнего школьника затянуло в реку Беседь. Как стало известно, в ночь после выпускного подросток, не умеющий плавать, купался вместе с тремя одноклассниками. Внезапно его подхватило течение, и мальчик скрылся под водой. Позже юношу без признаков жизни нашли спасатели.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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