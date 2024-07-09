Семилетнего мальчика затянуло под шлюзы на российской реке

В Башкирии семилетнего мальчика затянуло под шлюз на реке Белой

В Белорецке семилетнего мальчика затянуло под шлюзы на реке Белой. Об этом сообщило МЧС по Башкортостану в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, мальчик гулял возле шлюза в компании еще двух детей, когда оступился и упал. В результате его засосало под воду. Ребенка разыскивают спасатели.

В МЧС добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся следственные мероприятия.

Ранее в поселке Красная Гора Брянской области семнадцатилетнего школьника затянуло в реку Беседь. Как стало известно, в ночь после выпускного подросток, не умеющий плавать, купался вместе с тремя одноклассниками. Внезапно его подхватило течение, и мальчик скрылся под водой. Позже юношу без признаков жизни нашли спасатели.