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20:34, 9 июля 2024Наука и техника

Выпуск умных принтеров прекратили из-за протеста пользователей

HP прекратила выпуск принтеров, требовавших подписки на платный сервис

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская корпорация Hewlett-Packard (HP) прекратила производство умных принтеров из-за недовольства клиентов. Об этом сообщает немецкое издание Druckerchannel.

Журналисты медиа обратили внимание, что ряд принтеров HP, которая компания позиционировала как «умные» и «интеллектуальные», сняли с производста. В материале говорится, что против офисной техники протестовали пользователи, потому что принтеры требовали подключения к интернету и наличия платной подписки HP+.

По словам представителей HP, лазерные принтеры LaserJet серии E имели доступ к бесплатным обновлениям, которые расширяли возможности устройств — добавляли новые функции и патчи безопасности. Однако для полноценной работы аппаратов была необходима платная подписка. Также одним из условий функционирования принтеров было требование пользоваться оригинальными чернилами HP.

В разговоре с журналистами представители корпорации не упомянули о недовольстве клиентов. Однако в HP отметили, что многие корпоративные пользователи не имели возможности оплачивать подписку. Те потребители, которые уже приобрели умные принтеры, смогут пользоваться ими как раньше. Однако HP больше не будет выпускать подобную офисную технику.

В начале июня в корпорации Hewlett-Packard (HP) обратили внимание на снижение запросов на бумажную печать среди клиентов. Падение спроса на печать зафиксировали сразу после пандемии коронавируса.

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      Андрей Ставицкий
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