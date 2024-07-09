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15:17, 9 июля 2024Ценности

Стилист Рогов перечислил самую модную одежду на лето

Стилист Рогов: простые футболки и юбки в пол стали модными летом 2024 года

Фото: Keagan Henman / Unsplash

Стилист Александр Рогов перечислил самую модную одежду на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что в текущем сезоне популярными стали простые футболки и майки, а также юбки в пол. Помимо этого, специалист посоветовал носить платья-комбинации и мужские рубашки.

В качестве обуви он призвал выбирать шлепанцы и топсайдеры. При этом Рогов обратил внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц, продемонстрировав сними с ее образами.

Ранее в июле Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму. Актуальной тенденцией предстоящих сезонов эксперт назвал высокий воротник в одежде.

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      Екатерина Ештокина
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