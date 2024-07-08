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16:25, 8 июля 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму

Стилист Рогов назвал высокий воротник в одежде модным трендом на осень и зиму

Фото: Yanshan Zhang / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Так, актуальной тенденцией предстоящих сезонов эксперт назвал высокий воротник в одежде. «Тренд грядущего осенне-зимнего сезона — закрытая шея и декольте», — заявил он.

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По словам специалиста, высокий воротник в предметах гардероба представили на показах брендов Carven, Rokh, Courrèges и Acne Studios. Помимо этого, модели также вышли на подиумы в одежде с высоким воротником марок Proenza Schouler, Eudon Choi, Prada.

Ранее были перечислены восемь модных трендов лета 2024 года. В первую очередь модные редакторы призвали обратить на предметы гардероба женственного стиля, среди которых юбки длины мини и макси, атласные платья и блейзеры.

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      Екатерина Ештокина
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