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15:29, 8 июля 2024Ценности

Перечислены восемь модных трендов лета 2024 года

Glamour: прозрачные белые наряды стали трендом лета 2024 года
Показ Victoria Beckham

Показ Victoria Beckham. Фото: Vianney Le Caer / AP

Модные редакторы перечислили восемь трендов лета 2024 года. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Glamour.

В первую очередь читателей издания призвали обратить на предметы гардероба женственного стиля, среди которых юбки длины мини и макси, атласные платья и блейзеры. Кроме того, актуальность обретет эстетика «бизнес кэжуал», для которой характерны рубашки, брючные костюмы и юбки длины миди.

Популярными стали и прозрачные белые наряды, а также брюки с завышенной линией талии. Помимо этого, следует обратить внимание на спортивные вещи, считают эксперты. Сейчас одежду для спортзала носят и в повседневной жизни. «Присмотритесь к нарядам с изображением розы — это самый модный принт лета. И цвет металлик», — добавляют авторы.

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В заключение редакторы напомнили об актуальности ультракоротких шорт, которые появились в ассортименте таких модных домов, как Prada, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Isabel Marant и другие.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.

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      Карина Черных
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