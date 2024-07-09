iPhone 16 предсказали успех

Wedbush: спрос на смартфоны iPhone 16 будет бешеным из-за ИИ

Аналитики инвестиционный компании Wedbush предсказали большой успех новых смартфонов Apple. Экспертов процитировало издание Appleinsider.

По оценкам специалистов, в 2024 году — с выходом линейки смартфонов iPhone 16 — произойдет так называемый масштабный цикл обновления. На рынок должно выйти знаковое поколение устройств, на телефоны будет держаться бешеный спрос.

Успех новых аппаратов в Wedbush объяснили функциями искусственного интеллекта (ИИ), которые будут поддерживать смартфоны iPhone 16, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Также Apple должна решить все проблемы, связанные с поставкой и производством компонентов для iPhone в Китае.

Специалисты инвестиционной фирмы уверены, что пример Apple, которая объединилась с создателями ChatGPT OpenAI, окажется заразительным. Также в американской корпорации смогут заметно заработать на предоставлении функций ИИ своим клиентам.

В мае 2024 года аналитики Wedbush установили целевую цену для акций Apple в размере 275 долларов. По мнению прогнозистов, в будущем ценные бумаги окажутся дороже на 30-40 долларов. В июле акции Apple торговались по цене 216-227 долларов.

Ранее источники китайского издания CTEE заявили, что корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone — 100 миллионов штук. В 2023 году Apple ставила перед собой цель отгрузить на рынок от 80 до 90 миллионов единиц смартфонов.