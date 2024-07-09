В детской присыпке и косметике выявили вероятный канцероген

The Lancet Oncology: тальк классифицирован как вероятный канцероген

Международное агентство по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало тальк как вероятно канцерогенное вещество для человека. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

Решение было основано на ограниченных доказательствах связи талька с раком яичников у людей и «достаточных» доказательствах связи с раком у крыс, а также выявлении признаков канцерогенного воздействия на клетки человека.

Тальк представляет собой природный минерал, широко используется в производстве детской присыпки и косметики. Большинство людей подвергаются воздействию талька именно через эти продукты, однако наибольшее воздействие происходит при его добыче и переработке. Многочисленные исследования демонстрируют рост заболеваемости раком яичников у женщин, использующих тальк для обработки интимной зоны, хотя нельзя исключить загрязнения талька другим канцерогеном — асбестом.

Однако исследования носили наблюдательный характер и не могут доказать причинно-следственную связь, поэтому пока что нет неопровержимых доказательств того, что использование талька является причиной повышения риска развития рака.

Заявление МАИР последовало после того, как Johnson & Johnson согласилась выплатить 700 миллионов долларов в качестве урегулирования обвинений во вводе потребителей в заблуждение относительно безопасности своей пудры на основе талька. Компания не признала свою вину, хотя и изъяла продукцию с североамериканского рынка в 2020 году.

В то же время исследования, опубликованные в 2020 году и охватившие 250 000 женщин в США, не выявило статистической связи между использованием талька и риском рака яичников.

Также в пятницу МАИР классифицировало акрилонитрил, используемый для производства полимеров, как «канцерогенный для человека». Были приведены достаточные доказательства связи акрилонитрила с раком легких. Полимеры на основе акрилонитрила широко используются в одежде, коврах, пластмассах и других потребительских товарах.