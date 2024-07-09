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23:56, 9 июля 2024Бывший СССР

Украина попросит на саммите НАТО разрешения бить по аэродромам России

Кулеба: Украина обсудит удары оружием США по аэродромам России на саммите НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина на саммите НАТО в Вашингтоне намерена обсудить возможность использования дальнобойного американского оружия для ударов по российским военным аэродромам. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заявление цитирует «Страна.ua».

«И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами», — рассказал он. При этом Кулеба отметил, что решение по этому вопросу будут принимать не страны альянса, а именно США.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине бить по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом он запретил Киеву наносить удары по Москве.

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      Марина Совина
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