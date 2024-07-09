Украина попросит на саммите НАТО разрешения бить по аэродромам России

Кулеба: Украина обсудит удары оружием США по аэродромам России на саммите НАТО

Украина на саммите НАТО в Вашингтоне намерена обсудить возможность использования дальнобойного американского оружия для ударов по российским военным аэродромам. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заявление цитирует «Страна.ua».

«И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами», — рассказал он. При этом Кулеба отметил, что решение по этому вопросу будут принимать не страны альянса, а именно США.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине бить по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом он запретил Киеву наносить удары по Москве.