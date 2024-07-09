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00:45, 9 июля 2024Мир

США одобрили заем на военные нужды Польши

Госдеп: США передадут Польше 2 миллиарда долларов в виде займа на военные нужды

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вашингтон одобрил передачу Варшаве 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщил Госдеп. Об этом пишет РИА Новости.

«США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды», — отметили в ведомстве.

Дипломаты считают, что это поможет укрепить НАТО. Ожидается, что Польша предпримет шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у американской стороны истребителей F-35, систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и танков Abrams.

Ранее стало известно, что США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации России и помощи Украине в информационной сфере. Новая группа объединит союзников, чтобы «координировать обмен сообщениями, способствовать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голоса украинцев и разоблачать манипуляции Кремля информацией».

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      Марина Совина
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