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17:13, 10 июня 2024Мир

США и Польша создадут группу по противодействию России

США и Польша создадут группу по противодействию России и помощи Украине

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации России и помощи Украине в информационной сфере. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Госдепартамент заявил, что новая группа объединит союзников, чтобы "координировать обмен сообщениями, способствовать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голоса украинцев и разоблачать манипуляции Кремля информацией"», — приводит телеканал слова пресс-службы Государственного департамента США.

В заявлении подчеркивается, что Польша якобы все чаще становится предметом подобных кампаний со стороны России, в связи с чем Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.

13 мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши (NIK) готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

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      Максим Габриелян
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