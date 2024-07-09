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00:34, 9 июля 2024Мир

В Белом доме оценили готовность пригласить Украину в НАТО

Белый дом: в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

В НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, рассказал старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер. Его слова приводит ТАСС.

Карпентер добавил, что когда этот момент наступит, в США хотят, чтобы Украина была как Швеция, Финляндия и некоторые другие союзники, которые годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться.

Ранее The Washington Post допустила, что украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами ближайшего саммита НАТО в Вашингтоне. После прошлогоднего саммита блока Зеленский разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в альянс, пишет газета.

«В этом году он покинет саммит с обещаниями постоянной поддержки и некоторыми другими итогами — новой структурой НАТО для координации помощи Украине, военной помощью на год вперед и обещанием некоего "моста" к членству. Учитывая российские успехи на востоке, он вряд ли будет удовлетворен», — сообщает издание.

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      Сергей Грехов
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