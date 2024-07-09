В клубе РПЛ захотели видеть Нурмагомедова в совете директоров

В «Динамо» из Махачкалы захотели видеть Хабиба Нурмагомедова в совете директоров

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов может войти в состав клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо». Об этом рассказал президент команды из Махачкалы Гаджи Гаджиев, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

В «Динамо» захотели видеть Нурмагомедова в совете директоров. «Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе. В первую очередь это должно быть его желание, а не наше намерение. Мы готовы с ним сотрудничать в любом статусе. Захочет помогать клубу — нет проблем», — отметил Гаджиев.

Махачкалинское «Динамо» впервые выступит в элитном дивизионе чемпионата России. Команда получила это право, заняв второе место в прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (Первой лиги).

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений он занялся тренерской деятельностью.