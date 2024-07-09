В Кремле отказались комментировать приговор Беркович и Петрийчук

Песков: в Кремле отказались комментировать приговор Петрийчук и Беркович

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), которым суд назначил по шесть лет заключения по делу об оправдании терроризма за пьесу и спектакль «Финист ясный сокол», передает ТАСС.

Песков в ответ на вопрос журналиста отметил, что в Кремле никогда не комментируют решения судов. «Не будем делать это и сейчас», — объявил он.

До этого были оценены шансы на условно-досрочное освобождение (УДО) осужденных за терроризм режиссера и драматурга. Предполагалось, что Беркович и Петрийчук могут подать на УДО весной 2026 года.

8 июля стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы каждую.

Судья зачел им в срок содержание в СИЗО с мая прошлого года — то есть, Беркович и Петрийчук осталось провести в заключении чуть меньше пяти лет, если апелляционная и кассационная инстанции не изменят приговор.