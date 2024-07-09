В МИД заявили об использовании Киевом гражданских объектов в военных целях

Захарова заявила, что Киев использует гражданские предприятия в военных целях

Киевские власти используют гражданские предприятия в военных целях, в том числе превращая объекты в склады для хранения западного вооружения и военной техники. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что украинские войска также делают из гражданских предприятий цеха по сбору и ремонту военной техники. «Кроме этого ВСУ сами прикрываются гражданскими лицами и объектами», — добавила Захарова.

По ее словам, широко применяется практика, когда к пассажирским железнодорожным составам прицепляют вагоны с техникой и военными. Кроме того, она заявила, что для транспортировки вооружений используются почтовые перевозки.

Ранее Захарова рассказала, что попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено. По ее словам, это подтвердили свидетели.