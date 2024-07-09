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11:47, 9 июля 2024Экономика

В России оценили наличие ресурсов на семейные выплаты в новых регионах

Пудов: в России достаточно ресурсов на семейную выплату с учетом новых регионов

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В бюджете России достаточно средств на ежегодную семейную выплату даже с учетом новых регионов. Наличие ресурсов оценил статс-секретарь и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя властей, граждане России, имеющие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов, претендуют на выплаты. Всех россиян уже учли для возможного получения средств.

Практику семейных выплат или «налогового кешбека» планируют ввести вместе с запуском прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Выплаченный россиянами налог с 2026 года будет пересчитываться по ставке шесть процентов, а разницу с базовой ставкой в 13 процентов начнут возвращать.

Семейная налоговая выплата не будет учитываться при назначении других пособий, которые рассчитываются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Об этом заявила ранее первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям средства из остатков маткапитала в размере десяти тысяч рублей. «Ситуация такая известная: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», пояснил он.

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