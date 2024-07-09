Путин предложил выплачивать десять тысяч рублей из остатков маткапитала. Сколько семей смогут получить эти деньги?

Глава Минтруда Котяков: забрать остатки маткапитала смогут более 730 тыс. семей

Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут более 730 тысяч российских семей, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее десяти тысяч рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери Антон Котяков глава Минтруда

Он уточнил, что в ближайшее время по предложению президента России Владимира Путина будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

Семьям, имеющим остатки маткапитала, Социальный фонд направит уведомления о возможности их получить, к нему будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что инициатива поддержит семьи с детьми.

Путин предложил выплачивать семьям десять тысяч рублей из остатков маткапитала

С инициативой выплачивать семьям средства из остатков маткапитала в размере десяти тысяч выступил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».

Ситуация такая известная: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги Владимир Путин президент России

Глава государства поручил организовать работу по выплате оставшихся от маткапитала средств российским семьям с детьми.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года президент России предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.

Маткапитал разрешили тратить на индивидуальное жилое строительство

3 июля стало известно, что Госдума разрешила тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета.

Поправки предполагают, что маткапитал можно потратить на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Средства или часть средств маткапитала можно направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, мера поможет дополнительно защитить семьи.

Если семья передумала или ее что-то не устроило, например подрядчик оказался недобросовестным, маткапитал вернется семье, она сможет снова им воспользоваться Сергей Колунов член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров также обратился российскому кабмину с предложением тратить маткапитал еще на одну цель — на ремонт жилья родителей.

Россиянки могут направить маткапитал на накопительную часть пенсии

В мае член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, что россиянки могут направить маткапитал на накопительную часть пенсии.

Воспользоваться сертификатом может сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть средства и направить их на другие цели Екатерина Стенякина член комитета Госдумы по труду

Маткапитал также можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится три года.

Средствами маткапитала можно оплатить детский сад, школу или вуз. С помощью сертификата россиянки могут покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Как напомнила Стенякина, владелец сертификата на материнский капитал может получать выплаты ежемесячно. Но воспользоваться этим можно, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь отметила, что перечень целей, на которые можно тратить материнский капитал, в России вряд ли изменится.