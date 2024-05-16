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06:40, 16 мая 2024Россия

В России оценили необходимость новых способов траты маткапитала

Депутат Бессараб: способы траты маткапитала в России вряд ли изменятся
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перечень целей, на которые можно тратить материнский (семейный) капитал, в России вряд ли изменится, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Необходимость новых способов траты маткапитала она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня остро стоит вопрос, хотя в основном он уже снят, по поводу обналичивания маткапитала. Мы понимаем, что маткапитал должен быть потрачен во благо семьи, во благо ребенка. А если разрешить брать даже его остатки, то это не всегда приведет к благим целям», — отметила Бессараб.

Не думаю, что маткапитал можно будет получать на руки

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат рассказала, что сегодня маткапитал можно тратить на достаточно разнообразные цели.

«В том числе если семья нуждается в поддержке, то независимо от получения единого пособия на ребенка семья может также получить и материнский семейный капитал как пособие. Там рассчитывается два прожиточных минимума на каждого члена семьи», — добавила она.

Также Бессараб напомнила, что остатки маткапитала индексируются и их можно в любое время использовать на любого ребенка.

«Например, можно использовать на получение образования, занятия в секциях, на дополнительное пенсионное обеспечение матери», — сообщила она.

При этом, по словам парламентария, изменения выплат могут последовать в отношении многодетных семей.

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Ранее в России предложили тратить маткапитал еще на одну цель — на ремонт жилья родителей. С соответствующим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился российскому кабмину.

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      Алена Шевченко
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