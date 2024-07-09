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20:17, 9 июля 2024Наука и техника

В России предрекли снижение эффективности Storm Shadow

Леонков: изучение элементов ракет Storm Shadow сделает их малоэффективными
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Изучение элементов сбитых российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) крылатых ракет Storm Shadow/SCALP позволит снизить их эффективность. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что эти ракеты создавали для действий в условиях активной работы комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, поэтому в них реализовали современные технологии. Storm Shadow и SCALP отличаются малозаметностью и способностью менять полетное задание на пути к цели. Также они могут использовать различные профили полета к цели. По словам Леонкова, изучение компонентов позволит в будущем повысить эффективность воздействия на подобные ракеты.

«Задачи, которые сейчас нарисовались, я думаю, наши специалисты выполнят. И эти боеприпасы, на которые украинская хунта и страны НАТО возлагают особые надежды, станут менее опасными. Мы улучшим характеристики комплексов ПВО, РЭБ, улучшим защиту особо важных объектов военной и гражданской инфраструктуры, тем самым сделаем эти боеприпасы малоэффективными», — предрек он.

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Ранее в июле стало известно, что российские специалисты извлекли для изучения элементы системы наведения и управления сбитой ракеты Storm Shadow/SCALP. Также они изучают схемы взрывателей и конструкцию боевых частей.

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      Даниил Иринин
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