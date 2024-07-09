В России разработали устройство спутниковой связи размером с телефон

«Гонец» разработал устройство персональной спутниковой связи размером с телефон

Предприятие «Спутниковая система "Гонец"» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») разработало устройство персональной спутниковой связи размером с мобильный телефон. Об этом гендиректор компании Павел Черенков сообщил ТАСС.

«Буквально сейчас на сертификации в спецоргане есть несколько новых моделей оборудования, в которых будет "Гонец" размером с сотовый телефон. Новая модель абонентского устройства на новой электронно-компонентной базе. Надеюсь, что пройдет [сертификацию] до конца года», — сказал он в кулуарах выставки «Иннопром».

В мае в «Роскосмосе» сообщили, что управление орбитальными группировками системы «Сфера» доверят оператору «Гонец». Компания объединит наземную инфраструктуру, включая абонентские устройства спутниковых группировок.

В марте стало известно, что российская спутниковая система «Гонец» пополнится малыми космическими аппаратами. Два кубсата планируют запустить до конца 2025 года.