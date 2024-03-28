Российский «Гонец» пополнится малыми спутниками

Российская система «Гонец» пополнится двумя малыми спутниками

Российская спутниковая система «Гонец» пополнится малыми космическими аппаратами — двумя кубсатами. Об этом ТАСС сообщили в одноименной компании.

По словам гендиректора опытно-конструкторского бюро «Пятое поколение» Олега Куся, космические аппараты планируется запустить до конца 2025 года. «Наша компания будет также работать над полезной нагрузкой, включая бортовой радиокомплекс», — сказал руководитель.

Глава «Гонца» Павел Черенков отметил, что пополнение группировки станет интересным вектором развития системы и позволит выйти на новые рынки. «Это дало бы нам возможность обслуживать таких потребителей, для которых очень чувствительными являются требования к мощности, потребляемой абонентскими устройствами», — уточнил он.

В феврале Черенков сообщил, что система «Гонец 2.0» позволит обеспечить возможность спутниковой связи в онлайн-режиме на территории России и прилегающих акваториях.

В декабре 2023-го руководитель заявил, что развертывание спутников российской системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.