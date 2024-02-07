В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

Черенков: система «Гонец 2.0» обеспечит спутниковую связь в онлайн-режиме

Система «Гонец 2.0» позволит обеспечить возможность спутниковой связи в онлайн-режиме на территории России и прилегающих акваториях. Об этом со ссылкой на генерального директора спутниковой системы «Гонец» Павла Черенкова сообщает ТАСС.

По его словам, создание российского сегмента автоматизированной идентификационной системы (АИС) позволит обеспечить технологическую независимость отечественного судоходства от иностранных спутниковых операторов.

«Система "Гонец" уже сейчас обеспечивает глобальное покрытие, а "Гонец 2.0" дополнительно обеспечит на территории России и прилегающих водных акваториях спутниковую связь в онлайн-режиме», — сказал руководитель.

Черенков отметил, что спутники «Гонец-М1» получат специальные приемо-передающие модули, позволяющие передавать данные АИС.

Ранее руководитель сообщил, что развертывание спутников российской системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.