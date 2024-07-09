В российском регионе пожаловались на не сработавшую во время атаки ВСУ систему оповещения

Daily Storm: в Волгоградской области при атаке ВСУ не сработала сирена

Жители Волгоградской области пожаловались в соцсетях на несработавшую во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) систему оповещения. Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

При этом, по информации издания, за две недели до атаки на нефтебазу в Калаче-на-Дону в регионе проводились проверки средств оповещения населения об угрозе удара. «Где сирена? Нас зачем дрессируют ей, если она в нужный момент не работает», — цитирует канал горожанку.

В правительстве Волгоградской области изданию заявили, что сообщения местных жителей проверяются. «Пока нет такого подтверждения», — сказал начальник пресс-службы аппарата губернатора региона Александр Бондаренко.

Ранее, в ночь на 9 июля, ВСУ предприняли попытку атаки на регион при помощи беспилотников. По словам губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков одного из них начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Также загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили.

Позже стало известно о возможном падении обломков беспилотника в поле с озимой пшеницей возле станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района. Как рассказали местные жители, это привело к пожару, который уничтожил около 40 гектаров посадок.