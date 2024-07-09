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19:39, 9 июля 2024Мир

Во Франции назвали руководство ЕС задыхающимся от ярости из-за Орбана

Политик Филиппо: руководство ЕС пребывает в ярости из-за мирной риторики Орбана
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель . Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) пребывает в ярости из-за мирной риторики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и из-за его стремления внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан (...) несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза», — отметил Филиппо.

По словам политика, Орбан «продолжает троллить ЕС» тем, что после визитов на Украину и в Россию посетил Китай.

Филиппо счел показательной реакцию фон дер Ляйен на миротворческие усилия венгерского премьер-министра. Французский политик призвал свою страну выйти из ЕС, так как объединение, по его словам, является «военной машиной», работающей на глубинное государство.

Ранее Филиппо раскритиковал главу ЕК за ее реакцию на визит Орбана в Москву.

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      Елизавета Мытарева
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