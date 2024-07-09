Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:25, 9 июля 2024Забота о себе

Врач рассказал об опасности внезапного улучшения зрения

Офтальмолог Кусков: внезапное улучшение зрения может быть симптомом катаракты

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У большинства людей близорукость развивается в возрасте до 23 лет, рассказал офтальмолог, лазерный хирург Александр Кусков. Однако внезапное улучшение зрения в зрелом возрасте может таить опасность, предупредил он в беседе с изданием «Доктор Питер».

Офтальмолог объяснил, что максимальная нагрузка на глаза приходится на молодой возраст, когда люди учатся. Поэтому миопия (близорукость) у 80 процентов людей развивается в 14-17 лет. Иногда она может появиться в чуть более старшем возрасте. Если же проблемы со зрением начинаются только после 40 лет или значения миопии увеличиваются, то это может быть сигналом о начале развития катаракты.

Случается, что у людей зрелого возраста зрение внезапно улучшается, отметил Кусков. Однако это тревожный симптом. «Люди говорят, что раньше читали в очках, и вдруг зрение улучшилось, появилась возможность читать и без очков. Эти симптомы хоть и приятные, но кратковременные. В дальнейшем такие пациенты начинают отмечать симптомы катаракты — затуманивания зрения», — прокомментировал врач.

Материалы по теме:
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля 2021

Также офтальмолог развеял миф о том, что с возрастом зрение улучшается, так как близорукость сменяется дальнозоркостью. По его словам, близорукость никуда не уходит, а развившаяся дальнозоркость не корректирует, а только дополняет миопию. В результате человек видит плохо как вдалеке, так и вблизи, подытожил доктор.

Ранее офтальмолог Светлана Демидова назвала опасные последствия синдрома сухого глаза. По ее словам, последствиями данного заболевания могут быть бактериальные и вирусные инфекции, которые развиваются в организме из-за недостатка слезной жидкости.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Болгария подала в суд на «Газпром». От российской компании требуют 400 миллионов евро

      Жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья показала лицо после нападения

      Моди пригласил Путина в Индию

      В Кремле назвали причину взрыва рядом с больницей в Киеве

      Обстановку на российском пляже описали словами «это не Китай, это Анапа»

      В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

      Глава Дагестана дал характеристику семьям устроивших теракты в июне

      Емельяненко заявил о запрете на распространение информации о ближайших боях

      России спрогнозировали проблемы с юанями

      Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше