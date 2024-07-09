В России приостановят ремонт энергосистем на время жары

Минэнерго поручило сократить ремонтные работы на энергосистемах во время жары

В России на время жары приостановят ремонтные работы на энергообъектах. Соответствующее поручение выдвинуло министерство энергетики, передает пресс-служба ведомства.

«Минэнерго отметило необходимость скорректировать подходы к проектированию, прогнозированию и эксплуатации оборудования, а также к реагированию на технологические нарушения, связанные с изменением погодных условий, поручило оптимизировать и минимизировать работы по проведению ремонтной кампании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему», — говорится в сообщении Минэнерго.

Решение принято на фоне экстремальной жары, вызвавшей пиковые нагрузки на электросетях. Подобная ситуация наблюдается на юге страны, а также на Дальнем Востоке и юго-западе Сибири. Глава ведомства Сергей Цивилев распорядился подготовить персонал, аварийный запас материалов и техники, а также резервные источники питания. По поручению министра специалисты оценят возможности систем для повышения оперативности восстановительных работ.

Ранее из-за аномальной жары почти 600 тысяч россиян в нескольких регионах страны остались без света. Перебои с электричеством наблюдались в Краснодарском крае, Адыгее и Астраханской области.

В Ростовской области по этой причине ввели график временного отключения света. Местные власти заявили, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов. Как пояснили в правительстве региона, при жаре электроэнергетическое оборудование испытывает большие нагрузки.