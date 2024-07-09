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17:03, 9 июля 2024Экономика

Аномальная жара оставила без света сотни тысяч россиян

Минэнерго: почти 600 тыс. россиян остались без света из-за аномальной жары

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Почти 600 тысяч россиян в нескольких регионах страны остались без света из-за аномальной жары. О массовых отключениях электричества сообщает пресс-служба Минэнерго.

Перебои с электроэнергией наблюдаются в трех субъектах страны. В Ростовской области отключения затронули более 324 тысяч жителей, в Краснодарском крае и республике Адыгея нарушения зафиксированы у 181 тысячи человек. Кроме того, света лишилось 94,3 тысячи потребителей в Астраханской области.

В ведомстве отмечают, что региональные энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.

Ранее в Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения света. Местные власти заявили, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов. Как пояснили в правительстве региона, при жаре электроэнергетическое оборудование испытывает большие нагрузки. Накануне ввиду непогоды без света оказались около десяти тысяч жителей Ленобласти.

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      Виктория Клабукова
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