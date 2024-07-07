Тысячи человек остались без света в российском регионе

Около десять тысяч жителей Ленобласти остались без света из-за урагана

Около десяти тысяч жителей Ленинградской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

По данным комитета по ТЭК региона, электроснабжение восстанавливают 117 бригад. Часть повреждений уже восстановлены.

Отмечается, что основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Всеволожский и Кингисеппский районы.

Ранее в Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения света. Представитель правительства российского региона заявил, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов. По его словам, при жаре электроэнергетическое оборудование испытывает большие нагрузки.