Жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья показала лицо после нападения

Жертва подмосковного «кислотного маньяка» сообщила о пяти перенесенных операциях

Анастасия Лобода из подмосковного Монино, в апреле ставшая жертвой нападения «кислотного маньяка», перенесла уже пять операций. Об этом она рассказала в беседе с «КП».

Женщина также показала фотографии лица после нападения. На них видно, что у Лободы сильно пострадали глаза. По словам пострадавшей, она перенесла уже пять операций, три из были экстренными. «У меня вокруг глаз и на лице были волдыри, вся кожа была черно-синего цвета. Все это пришлось снимать и срезать. Это брови, веки, нервные окончания. Врачи очень боялись», — рассказала россиянка.

Она добавила, что в рамках еще двух операций врачи пересаживали на веки кожу. Лобода подчеркнула, что больше всего пострадал правый глаз, который видит на 30 процентов. Кроме того, до последней процедуры ее глаза не закрывались. «Я спала один-два часа в сутки и то только потому, что просто отрубалась. Просыпалась от того, что начиналась резь в глазах, будто стекло в них насыпали», — поделилась она.

Женщина также рассказала, что 11-летний сын сначала не узнал ее, когда увидел после нападения. Половина лица россиянки была черного цвета из-за огромного отека. По словам Лободы, она уже смирилось, что не восстановит полностью ни лицо, ни зрение. «Будут пожизненные последствия — глазное давление, риски катаракты и глаукомы», — констатировала жертва «кислотного маньяка».

Помимо этого, Лобода раскрыла детали из показаний нападавшего. С ее слов, мужчина объяснил свой поступок сложностями в работе. Он также заявил, что пил с коллегой кофе в колледже, где преподавал, и тот якобы подсыпал ему что-то в напиток, чтобы украсть работы. «Ненависти к женщинам, согласно материалам дела и всем обследованиям, у него нет. Есть диагноз по линии психиатрии», — сообщила женщина, добавив, что маньяк обещал попросить родственников выплатить пострадавший деньги на лечение, но пока на связь с ней никто не выходил.

Ранее в Следственном комитете Подмосковья сообщили «Ленте.ру», что предполагаемый «кислотный маньяк» вскоре предстанет перед судом. Как стало известно, экспертиза установила, что подозреваемый не осознавал опасность своих действий, поэтому следствие попросило отправить его на принудительное лечение.

О серии нападений на женщин в подмосковном Монино стало известно 12 апреля. Как выяснилось, мужчина подходил к женщинам сзади и обливал их кислотой. От его действий пострадали взрослая россиянка и 16-летняя девушка. Подозреваемым оказался 31-летний инженер и педагог из местного колледжа.