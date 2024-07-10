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20:00, 10 июля 2024Наука и техника

Перечислены все осенние гаджеты Apple

9to5Mac: осенью Apple выпустит iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Apple запланировала на осень выпуск нескольких гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа, основываясь на отчеты инсайдеров, перечислили все продукты, которые американская компания представит осенью. В первую очередь к ним относятся новые смартфоны: в линейку войдут iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Также должны анонсировать юбилейную версию Apple Watch 10 и Apple Watch Ultra 3.

Кроме того, в компании запланировали релиз новой модели беспроводных наушников AirPods 4. После их выхода AirPods 2 и 3 уберут из продажи. Вероятно Apple также выпустит второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max.

На презентации в сентябре или на отдельном мероприятии компания должна анонсировать iPad mini 7 — самый маленький планшет бренда не обновляли с 2021 года. Кроме того, IT-гигант покажет iPad 11-го поколения и мощный компьютер MacBook Pro, основанный на процессоре M4.

С высокой долей вероятности до наступления зимы Apple может представить настольные компьютеры Mac mini и iMac, которые будут работать на чипе M4. Также компания должна показать новые версии ТВ-приставки Apple TV и умной колонки HomePod.

Ранее аналитики инвестиционный компании Wedbush предсказали успех новых смартфонов Apple. Будущие большие продажи iPhone 16 объяснили повышенным интересом потребителей к искусственному интеллекту (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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