Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Стоимость бензина на СПбМТСБ резко выросла после трех дней снижения

После нескольких дней снижения стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту. Марка АИ-95 прибавила 1,33 процента и достигла максимальных с сентября 68 251 рубля за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-92 подорожал на 2,35 процента, до 55 138, что на 1 350 рублей меньше, чем 4 июля. Дизельное топливо выросло в цене на 0,15 процента, до 59 774 рублей за тонну.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать цены на бензин и дизельное топливо на АЗС, чтобы не допустить их роста на уровень выше инфляции. А в минувшую пятницу Минэнерго попросило нефтяников нарастить в июле биржевые продажи бензина и дизтоплива.

В настоящее время на бирже бензин АИ-95 и дизельное топливо стоят больше, чем год назад, а бензин АИ-92 — меньше. Московская топливная ассоциация (МТА) подсчитала, что средняя цена бензина АИ-92 и АИ-95 на московских заправках за неделю 1 по 7 июля выросла на 30 и 34 копейки, до 53 и 58,69 рубля соответственно.

В Минэнерго, как и год назад, отрицают возможности возникновения дефицита бензина. Ведомство отмечает, что ситуация с обеспечением субъектов страны топливом находится под контролем, а текущего производства достаточно для обеспечения всех потребностей.