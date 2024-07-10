В России отреагировали на просьбу Украины к США разрешить бить по аэродромам

Сенатор Климов: Украина дает алиби США, запрашивая разрешения на удары по РФ

Украина дает алиби США, запрашивая у Вашингтона разрешения на удары по территории России, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на просьбу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к Вашингтону использовать дальнобойное американское оружие для ударов по российским военным аэродромам.

«Они просят это два с половиной года. Это такая игра. За счет этих вопросов в мире создается неверное впечатление о том, что Соединенные Штаты якобы этого не делают. Задавая публично такие вопросы или предлагая какие-то такие вещи, украинская сторона тем самым дает алиби американскому тоталитаризму. И создает впечатление, что американцы якобы запрещают украинцам наносить удары по российской территории», — заявил Климов.

Уже многократно объяснялось на всех уровнях, что все, что происходит в украинском театре военных действий, не может происходить без стратегических решений Соединенных Штатов Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Кулеба сообщил, что Украина на саммите НАТО в Вашингтоне намерена обсудить возможность использования дальнобойного американского оружия для ударов по российским военным аэродромам. При этом Кулеба отметил, что решение по этому вопросу будут принимать не страны альянса, а именно США.

