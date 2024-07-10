Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 10 июля 2024Бывший СССР

Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

Боррель: Молдавия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против России
СюжетСанкции против России:
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Молдавия отказалась присоединиться к 14-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Это следует из заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, передает ТАСС.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня», — назвал поддержавшие новые санкции против России страны Боррель.

По его словам, перечисленные государства обеспечат соответствие национальной политики данному решению ЕС.

Материалы по теме:
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
13 сентября 2023
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

В марте в Министерстве иностранных дел Молдавии сообщали, что Кишинев поддержал большинство санкций против Москвы. По словам главы МИД республики Михая Попшоя, страна присоединилась примерно к 80 процентам как персональных ограничений, так и экономических мер.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше