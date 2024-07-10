Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

Боррель: Молдавия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против России

Молдавия отказалась присоединиться к 14-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Это следует из заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, передает ТАСС.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня», — назвал поддержавшие новые санкции против России страны Боррель.

По его словам, перечисленные государства обеспечат соответствие национальной политики данному решению ЕС.

В марте в Министерстве иностранных дел Молдавии сообщали, что Кишинев поддержал большинство санкций против Москвы. По словам главы МИД республики Михая Попшоя, страна присоединилась примерно к 80 процентам как персональных ограничений, так и экономических мер.