Молдавия присоединилась к большинству санкций против России

В МИД Молдавии заявили, что страна поддержала большинство санкций против России

Молдавия присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой в интервью телеканалу RTVi.

«Насчет [того], сколько пакетов, я вам не скажу, потому что у нас счет идет немножко иначе. По нашим подсчетам, Молдова присоединилась примерно к 80 процентам санкций», — заявил министр.

По его словам, ограничения, к которым присоединилась Молдавия, включают как персональные ограничения, так и экономические меры.

Ранее премьер-министр республики Дориан Речан заявил, что молдавских политиков, посещавших Россию, могут привлечь к уголовной ответственности. В марте в страну приезжала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.