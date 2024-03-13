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18:48, 13 марта 2024Бывший СССР

Молдавия присоединилась к большинству санкций против России

В МИД Молдавии заявили, что страна поддержала большинство санкций против России
Михай Попшой

Михай Попшой. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой в интервью телеканалу RTVi.

«Насчет [того], сколько пакетов, я вам не скажу, потому что у нас счет идет немножко иначе. По нашим подсчетам, Молдова присоединилась примерно к 80 процентам санкций», — заявил министр.

По его словам, ограничения, к которым присоединилась Молдавия, включают как персональные ограничения, так и экономические меры.

Ранее премьер-министр республики Дориан Речан заявил, что молдавских политиков, посещавших Россию, могут привлечь к уголовной ответственности. В марте в страну приезжала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

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      Алевтина Запольская
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