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15:43, 13 марта 2024Бывший СССР

Молдавским политикам пригрозили ответственностью за визиты в Россию

Речан: молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Молдавских политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к уголовной ответственности за антигосударственные действия. Об этом заявил премьер-министр республики Дориан Речан, передает РИА Новости.

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан — чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе», — отметил он.

Речан также подчеркнул, что за последние два года власти Молдавии уже показали, что у них есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране.

В марте в Россию приехала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она посетила Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сочи, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с президентом России Гуцул заявляла, что видит предпосылки для дальнейшего уголовного преследования или давления со стороны властей Молдавии. Впоследствии, после посещения ВФМ, на границе республики задержали молодежную делегацию от оппозиционной молдавской партии «Возрождение».

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      Александр Курбатов
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