Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

В Молдавии задержали на границе возвращающуюся с ВФМ молодежную делегацию

Молдавские пограничники задержали молодежную делегацию оппозиционной партии «Возрождение» после визита в Россию. Об инциденте на пункте пропуска в Костештах рассказала в своем Telegram-канале исполняющая обязанности председателя политсилы Наталья Праска.

«Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, удерживают более восьми часов на пограничном пункте пропуска», — написала Праска.

Она сообщила, что делегация возвращалась на автобусе со Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На границе с Молдавией сотрудники погранслужбы заставили всех выйти из транспортного средства для тщательного досмотра багажа. По словам представителя партии, причины таких мер им объяснены не были, а молодым людям пришлось стоять под дождем без возможности купить еду и воду.

Ранее о желании Кишинева создать из России «образ врага» сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, власти Молдавии ведут себя таким образом для спасительного вступления в НАТО.