Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 12 марта 2024Бывший СССР

Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

В Молдавии задержали на границе возвращающуюся с ВФМ молодежную делегацию

Кадр: Telegram-канал Parasca Natalia I Наталья Параска

Молдавские пограничники задержали молодежную делегацию оппозиционной партии «Возрождение» после визита в Россию. Об инциденте на пункте пропуска в Костештах рассказала в своем Telegram-канале исполняющая обязанности председателя политсилы Наталья Праска.

«Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, удерживают более восьми часов на пограничном пункте пропуска», — написала Праска.

Она сообщила, что делегация возвращалась на автобусе со Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На границе с Молдавией сотрудники погранслужбы заставили всех выйти из транспортного средства для тщательного досмотра багажа. По словам представителя партии, причины таких мер им объяснены не были, а молодым людям пришлось стоять под дождем без возможности купить еду и воду.

Ранее о желании Кишинева создать из России «образ врага» сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, власти Молдавии ведут себя таким образом для спасительного вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

      Кейт Миддлтон заметили в автомобиле после скандала с семейной фотографией

      Еще одна российская авиакомпания запустит рейсы из Сочи в Стамбул

      Штрафы за плохое состояние дорог в России захотели удвоить

      Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

      Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

      Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

      Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

      Раскрыто число сбитых украинских беспилотников около предприятия в Белгороде

      Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше