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23:40, 10 июля 2024Мир

Демократы решили доложить Байдену о беспокойстве по его кандидатуре

Politico: демократ Джеффрис доложит Байдену о беспокойстве по его кандидатуре

Фото: Nathan Howard / Reuters

Лидер демократической фракции в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что планирует донести до президента страны Джо Байдена обеспокоенность относительно его кандидатуры на выборах главы государства. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что дата встречи Джеффриса и Байдена неизвестна. Конгрессмен отметил, что готов обсуждать с однопартийцами кандидатуру действующего главы государства «сегодня, завтра и в дальнейшем».

Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии.

10 июля Дональд Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.

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      Евгений Силаев
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