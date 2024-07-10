Депутат Госдумы заявил о поступивших ему угрозах из-за одного законопроекта

Депутат ГД Матвеев заявил об угрозах из-за закона о запрете никабов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о поступивших ему угрозах. Это связано с профессиональной деятельностью, рассказал законодатель в эфире YouTube-канала «Павел Иванов».

Поводом для угроз стал проект закона о запрете закрывающих лицо головных уборов, рассказал Матвеев. В случае принятия документа под его действие будет подпадать никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза. Ношение никаба принято в ряде мусульманских стран.

Парламентарий пояснил, что радикально настроение граждане восприняли законопроект как направленный исключительно против никабов. «Некоторые из этих людей (…) стали "забивать мне стрелки"», — сказал он. По словам Матвеева, один из угрожавших ему людей связан с подразделением, принимающим участие в спецоперации. «Пришлось необходимые консультации провести», — добавил он.

Сейчас ношение никабов ограничено в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Помимо этого, воздержаться от использования головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии. Помимо этого, с инициативой ввести региональный запрет на никаб выступили в Новосибирской области.

