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14:29, 10 июля 2024Спорт

Футболист «Зенита» рассказал о пивном бизнесе

Вратарь «Зенита» Кержаков: завод по производству пива не приносит прибыли

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем бизнесе — мини-заводе по производству крафтового пива. Его слова передает Sport24.

Кержаков признался, что бизнес не приносит прибыли. «Выходим в ноль — и то хорошо. Вы можете спросить людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, каково им сейчас», — поделился футболист.

Голкипер отметил, что из-за запутанной логистики стало тяжелее везти сырье, а запросы сотрудников по зарплатам выросли. «Мы это понимаем, и, чтобы у нас была возможность создавать людям необходимые условия и перспективы, нужно все время развивать свое предприятие, следить за каждой деталью, надеюсь, у нас все получится — мы только начинаем свой путь», — резюмировал он.

Кержаков в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги провел 20 матчей, 8 из которых завершил всухую. В составе «Зенита» он является шестикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и трехкратным — Суперкубка страны.

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      Дарья Коршунова
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