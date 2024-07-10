Германия решила пересмотреть отношения с Грузией из-за США и ЕС

Посол Фишер: Германия пересмотрит отношения с Грузией по примеру США и ЕС

Берлин решил пересмотреть свои отношения с Тбилиси по примеру США и стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил посол Германии в Грузии Питер Фишер, его слова передает грузинское агентство Interpress.

«Я заявляю от имени Германии, что мы также пересматриваем отношения с Грузией. У нас очень давние и тесные связи с Тбилиси. Однако мы решили не брать новых обязательств перед страной. В частности, Германия не будет брать новые финансовые обязательства перед Грузией», — рассказал посол.

Фишер добавил, что немецкие военные отказались от участия в многонациональных учениях «Достойный партнер 2024», о переносе на неопределенный срок которых ранее заявлял Вашингтон.

8 июля директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер сообщил, что Вашингтон пересмотрит все программы сотрудничества с Грузией из-за нежелания Тбилиси менять нынешний политический курс.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.