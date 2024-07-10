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19:03, 10 июля 2024Силовые структуры

Глава суда в Москве попал в больницу в день рассмотрения представления об уголовном деле

Главу Солнцевского суда госпитализировали в день рассмотрения уголовного дела

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета был госпитализирован в среду, 10 июля, когда должен был явиться на рассмотрение Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) представления Следственного комитета (СК) о возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве, передает РБК.

Согласие на возбуждение дела в отношении Матеты запрашивал лично глава СК России Александр Бастрыкин.

Адвокат обвиняемого Андрей Аверин уточнил, что Матета попал в больницу с гипертонической болезнью второй степени. На фоне этого ВККС отложила заседание по его делу, назвав причину его отсутствия уважительной.

Ранее сообщалось, что Матета был пойман сотрудниками ФСБ с поличным при получении около 40 тысяч долларов. По данным следствия, председатель столичного суда получил деньги «за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека».

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      Анастасия Алимпиева
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