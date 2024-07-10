Гол Месси помог сборной Аргентины выйти в финал Кубка Америки

Гол Лионеля Месси помог Аргентине обыграть Канаду и выйти в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Канады и вышла в финал Кубка Америки по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинальная встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась со счетом 2:0. Победить Аргентине помогли голы нападающих Хулиана Альвареса (22-я минута) и Лионеля Месси (51-я минута).

Для Месси забитый в полуфинале мяч стал первым на текущем Кубке Америки. 37-летний форвард был признан лучшим игроком матча.

Сборная Аргентины — действующие победители турнира. В финале им предстоит сыграть с лучшей командой в паре Уругвай — Колумбия, которые проведут матч 11 июля. Решающая встреча пройдет в ночь на 15 июля по московскому времени.