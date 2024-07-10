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09:01, 10 июля 2024Наука и техника

Рассекречена стоимость нового смартфона Honor в России

Honor 200 будет стоить в России 50 тысяч рублей, Honor 200 Pro — 70 тысяч рублей

Кадр: GSMArena Official /YouTube

Стали известны цены на новые смартфоны Honor в России. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в ретейле.

На российском рынке будут доступны два смартфона китайского бренда — Honor 200 и 200 Pro. Базовая модель Honor 200 получит восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, ее оценят в 50 тысяч рублей. Модификация с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 55 тысяч рублей. Также рассекретили стоимость Honor 200 Pro — аппарат с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 70 тысяч рублей.

Оба телефона будут доступны для предзаказа 23 июля. Отличительной особенностью гаджетов назвали уникальный режим съемки портретов, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Режим создавали совместно с парижской студией Harcourt. Оба устройства оснащены тройной камерой с объективами разрешением 50, 50 и 12 мегапикселей.

Новые смартфоны были представлены в Китае в конце мая. Honor 200 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и яркостью 4000 нит. Также аппарат имеет процессор Snapdragon 7 Gen 3, кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5200 миллиампер-часов. Honor 200 Pro отличается наличием 6,78-дюймового OLED-экрана и чипа Snapdragon 8s Gen 3.

Ранее известный инсайдер Йогеш Брар предсказал, что в 2025 году премиальные Android-смартфоны подорожают. Специалист связал рост цен с выходом флагманского процессора Qulacomm Snapdragon 8 Gen 4.

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      Андрей Ставицкий
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