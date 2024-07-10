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15:12, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер назвал худшие из посещенных им стран

Блогер Илья Мэддисон назвал Турцию и Францию худшими из посещенных им стран

Фото: Murad Sezer / Reuters

Популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал лучшие и худшие из посещенных им стран. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

Лучшей страной в списке Давыдова стала Белоруссия. На втором месте оказалась Германия, а на третьем — Италия. Сербию, в которой блогер прожил некоторое время, он поставил на четвертое место.

К худшим странам он причислил Турцию и Францию, а также Боснию и Герцеговину. «Это был шестиминутный визаран, во время которого меня чуть не съела стая бродячих боснийских собак», — отметил Мэддисон.

Ранее Давыдов рассказал о разочаровании от Западной Европы. Он описал свой визит в западноевропейские страны словами «тяжело, тоскливо, грустно».

В марте 2023 года Мэддисон подтвердил, что вернулся в Москву из Сербии. О том, что он покинул Россию, блогер рассказывал в октябре 2022 года. Тогда он говорил, что решение об отъезде было непростым, и уточнил, что «отговаривал себя до последнего, но не нашел аргументов».

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      Маргарита Щигарева
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