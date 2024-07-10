МИД Индии назвал чрезвычайно успешным визит премьера Моди в Россию

Замглавы МИД Индии Кватра: визит премьера Моди в Россию был чрезвычайно успешен

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию был «чрезвычайно успешен», в ходе него были выполнены все пункты программы. Об этом заявил замглавы МИД Индии Винай Кватра в ходе брифинга, транслируемого на Youtube-канале ведомства.

«Визит [Моди] был чрезвычайно успешен, обсуждения лидеров намного превысили запланированное на них время», — рассказал дипломат.

Соответствующим заявлением Кватра прокомментировал вопрос журналиста о якобы отмене ряда пунктов программы визита Моди и разногласий с российской стороной. Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления «вызывают удивление» и «вводят в заблуждение».

Ранее стало известно, что премьер Моди и российский лидер Владимир Путин приняли решение уволить служащих в армии России граждан Индии. Отмечается, что Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта, десять солдат уже вернулись домой.

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать информацию о соглашении между политиками.