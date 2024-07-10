На Украине рассказали о появлении нового дворянства

Нардеп Бужанский: на Украине произошло официальное утверждение нового дворянства

На Украине появилось «новое дворянство». Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«На наших глазах произошло официальное утверждение существования новой касты. Эдакого нового дворянства. Правда, в отличие от традиционного, наоборот, официально огражденного от войны», — написал нардеп.

Так Бужанский отреагировал на сообщения о бронировании от мобилизации работников организаций, получающих западные гранты. Всего отсрочку от призыва получили 133 компании, признанные «критически важными».

По словам парламентария, «новое дворянство» не платит налоги, не воюет, но при этом «управляет». Бужанский добавил, что настоящие дворяне «о таком не могли и мечтать».

Ранее депутат Верховной Рады Наталуха признал массовые попытки украинцев получить бронь от мобилизации теневым способом. Он отметил, что объем теневого сектора бронирования на Украине составляет от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в год.