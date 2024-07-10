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14:16, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о появлении нового дворянства

Нардеп Бужанский: на Украине произошло официальное утверждение нового дворянства
Максим Бужанский

Максим Бужанский. Кадр: Фабрика новин / YouTube

На Украине появилось «новое дворянство». Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«На наших глазах произошло официальное утверждение существования новой касты. Эдакого нового дворянства. Правда, в отличие от традиционного, наоборот, официально огражденного от войны», — написал нардеп.

Так Бужанский отреагировал на сообщения о бронировании от мобилизации работников организаций, получающих западные гранты. Всего отсрочку от призыва получили 133 компании, признанные «критически важными».

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По словам парламентария, «новое дворянство» не платит налоги, не воюет, но при этом «управляет». Бужанский добавил, что настоящие дворяне «о таком не могли и мечтать».

Ранее депутат Верховной Рады Наталуха признал массовые попытки украинцев получить бронь от мобилизации теневым способом. Он отметил, что объем теневого сектора бронирования на Украине составляет от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в год.

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      Екатерина Грищенко
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