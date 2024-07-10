На Украине забронировали от призыва работников организаций с западными грантами

Кабмин Украины дал бронь от мобилизации организациям с финансированием из Запада

Правительство Украины забронировало от мобилизации всех сотрудников 133 общественных организаций, получающих финансирование из стран Запада, признав их «критически важными». Об этом пишет издание «Страна.ua».

Среди них есть как как иностранные, так и украинские компании. Многие из них следят за выборами и изучают общественное мнение в стране.

Согласно постановлению правительства от 5 июня, все исполнители грантовых проектов вне зависимости от вида деятельности получают полное бронирование своих сотрудников. Бронь получили такие организации, как «Трансперенси Интернешнл Украина» (организация признана нежелательной в России), «Украинская академия лидерства», «Украинский независимый центр политических исследований», «Центр демократии и верховенства права», «Центр экономической стратегии», «Центр политико-правовых реформ» и другие.

Ранее стало известно, что госорганы Украины начнут передавать данные о молодых людях в военкомат до совершеннолетия. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.