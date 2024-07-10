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14:10, 10 июля 2024Экономика

В Европе назвали срок начала перевода доходов от российских активов Украине

ЕК объявила о переводе Киеву прибыли от российских активов в течение двух недель
Кристиан Виганд

Кристиан Виганд. Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Первый транш с прибылью, полученной от размещения замороженных российских активов, Евросоюз переведет Украине в течение ближайших двух недель. Такой срок назвал на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать первый транш из средств, полученных в качестве доходов от замороженных активов России, доступным для Украины», — указал он.

В конце июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Киев скоро получит первые 1,4 миллиарда евро из доходов от заблокированных российских активов. Средства через Европейский фонд мира, по его словам, потратят на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку производства необходимого Киеву оружия.

Тогда еврочиновник указал, что Венгрия пыталась блокировать выделение средств, но с помощью сложного юридического механизма остальным членам ЕС удалось обойти ограничение.

Еще одним направлением использования средств, полученных от замороженных российских активов, станет инициатива G7, предусматривающая выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Погашать его будут из доходов от российских активов по мере их появления.

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