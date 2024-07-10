Найден неожиданный способ облегчить похмелье

Диетолог Патрик: фрукты помогают облегчить симптомы похмелья

Фрукты могут на 30 процентов облегчить симптомы похмелья. Такой неожиданный способ избавиться от последствий употребления алкоголя нашла диетолог Ронда Патрик, пишет Daily Mirror.

Патрик, сославшись на исследование, рассказала, что, если перед употреблением алкоголя поесть фруктов, он выведется из организма на 44,7 процента быстрее, а симптомы похмелья будут на треть менее интенсивными. Она пояснила, что такой эффект обеспечивает фруктоза, которая помогает организму восполнить уровень электролитов после употребления спиртного.

Диетолог подчеркнула, что для ощутимого результата фруктов должно быть много: примерно один грамм фруктозы на каждый килограмм массы тела. По ее словам, мужчине весом 79 килограммов придется съесть пять или шесть яблок, чтобы почувствовать эффект. «Предполагаю ли я, что фруктоза является средством от похмелья? Нет. Но это интересный механизм, с помощью которого фрукты могут уменьшить некоторые неблагоприятные эффекты алкоголя», — говорит Патрик.

Эксперт добавила, что сок не имеет такого же действия, так как при выжимании фруктов высвобождается сахар, который усваивается в клетках намного быстрее и вызывает скачки инсулина. Также она призвала не использовать фрукты в качестве закуски. По ее словам, при сочетании с алкоголем они повышают уровень глюкозы и триглицеридов в крови.

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